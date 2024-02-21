Президент Польши предложил условия для вступления Украины в ЕС

"Я надеюсь, что будущее членство Украины в Европейском союзе будет урегулировано на таких условиях, которые также будут ответственно защищать рынки европейских стран. <…> Вступление Украины, с точки зрения сельского хозяйства и производства продуктов питания, должно состояться таким образом, чтобы сельское хозяйство в остальных странах Европейского союза не пришло в упадок. Поэтому мы не можем допустить, чтобы это произошло. Здесь должны быть подготовлены специальные правила", - сказал он.