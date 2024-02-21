Мадуро посетит Москву сразу после выборов президента РФ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро хотел бы приехать в Москву сразу после выборов президента России. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.
Сперва он уточнил у министра РФ сроки проведения выборов нового президента, а затем отметил, что хотел бы прибыть в Москву с визитом сразу после них.
«Я бы хотел сразу после них приехать в Москву, чтобы отпраздновать победу президента Путина», — сказал Мадуро.
Лавров в ответ отметил, что ему будут рады.
Кроме того, Мадуро напомнил российскому министру иностранных дел, что Венесуэла поддерживает Россию в ее намерении «бороться против фашизма и неонацизма. По его словам, западные страны вновь хотят установить подобные режимы, и «делают это бесстыдным образом».
«Президент Путин четко высказал позицию России, и Россия движется вперед», — подчеркнул он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.