Мадуро посетит Москву сразу после выборов президента РФ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро хотел бы приехать в Москву сразу после выборов президента России. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Сперва он уточнил у министра РФ сроки проведения выборов нового президента, а затем отметил, что хотел бы прибыть в Москву с визитом сразу после них.

«Я бы хотел сразу после них приехать в Москву, чтобы отпраздновать победу президента Путина», — сказал Мадуро.

Лавров в ответ отметил, что ему будут рады.

Кроме того, Мадуро напомнил российскому министру иностранных дел, что Венесуэла поддерживает Россию в ее намерении «бороться против фашизма и неонацизма. По его словам, западные страны вновь хотят установить подобные режимы, и «делают это бесстыдным образом».

«Президент Путин четко высказал позицию России, и Россия движется вперед», — подчеркнул он.