Госдеп ответил на обвинение в участии военных США в сбитии Ил-76

Вашингтон отрицает участие американских военных в расчете зенитно-ракетного комплекса Patriot, из которого 24 января в Белгороде был сбит самолет Ил-76 с 65 украинскими военнопленными на борту. Об этом заявил представитель госдепартамента.

«Утверждение, что силы США вовлечены в конфликт, соответствуют идеям пропаганды Кремля, а не реальности», — сказал представитель ведомства РИА Новости.

Так он ответил на вопрос о возможном участии военнослужащих США в работе ЗРК Patriot, сбившем Ил-76.