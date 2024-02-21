Боррель назвал условие принятия Грузии в ЕС

Евросоюз готов принять в свои ряды Грузию, но ей для этого необходимо провести ряд реформ. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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«Дверь Европейского союза открыта, вы должны пройти через эту открытую дверь, а проход через эту дверь, как всем известно, — это процесс, основанный на заслугах, нужно провести реформы», — приводит слова Борреля в беседе с новым грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе в Брюсселе грузинское издание Mtavari.

По словам европейского дипломата, Тбилиси необходимо снизить политическое давления внутри страны, а также бороться с антизападной риторикой.

По мнению Борреля, Грузию ждет в этом году настоящее испытание, так как там пройдут парламентские выборы. Поэтому он предложил провести ряд реформ избирательного законодательства. Кроме того, евродипломат ратовал за улучшение отношений между Украиной и Грузией, упрекая действующую власть в подыгрывании Москве.