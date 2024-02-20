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Полиция Испании подтвердила смерть пилота-перебежчика Кузьминова

Полиция Испании подтвердила американской газете The New York Times, что в Аликанте был убит российский летчик Максим Кузьминов, который угнал российский военный вертолет. Об этом сообщает ТАСС.

Полиция Испании подтвердила смерть пилота-перебежчика Кузьминова
© Соцсети

Согласно сообщению полиции, тело Кузьминова было найдено в городе Вильяхойос в провинции Аликанта. Два сотрудника полиции подтвердили, что мужчина был «изрешечен пулями».

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Напомним, что 9 августа 2023 года Кузьминов угнал с аэродрома в Курске российский военный вертолет Ми-8, после чего направил его в сторону Харьковской области. Помимо самого Кузьминова, на борту воздушного судна находилось еще два члена экипажа.

Ранее в испанских СМИ появилась информация о смерти Кузьминова.

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