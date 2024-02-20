В Польше задержан повесивший на трактор обращение к Путину фермер

Один из польских фермеров, блокирующих автостраду вблизи пограничного перехода в в Гожичках, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "разобраться с Украиной", сообщила Gazeta Wyborca.

"Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями", - гласила надпись.

Вскоре активист был задержан полицией, а баннер и флаг у него изъяли.

"Полиция и прокуратура принимают меры против его автора. Согласия на такую преступную деятельность не будет", - прокомментировал случившееся министр внутренних дел Польши Марчин Кервински в сети Х (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).