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В Польше задержан фермер, повесивший на трактор обращение к Путину и флаг СССР

Один из польских фермеров, блокирующих автостраду вблизи пограничного перехода в в Гожичках, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "разобраться с Украиной", сообщила Gazeta Wyborca.

В Польше задержан повесивший на трактор обращение к Путину фермер
© globallookpress.com

"Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями", - гласила надпись.

Вскоре активист был задержан полицией, а баннер и флаг у него изъяли.

Польские фермеры призвали Путина «разобраться» с Киевом и Брюсселем

"Полиция и прокуратура принимают меры против его автора. Согласия на такую преступную деятельность не будет", - прокомментировал случившееся министр внутренних дел Польши Марчин Кервински в сети Х (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

Ранее протестующие польские фермеры перекрыли железную дорогу, высыпав на рельсы из грузового вагона украинское зерно около пункта пропуска "Медика-Шегини". Они требуют ограничить импорт сельскохозяйственной продукции из соседней страны, в том числе зерна.

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