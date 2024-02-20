В Польше задержан повесивший на трактор обращение к Путину фермер

В Польше задержан фермер, повесивший на трактор обращение к Путину и флаг СССР
Один из польских фермеров, блокирующих автостраду вблизи пограничного перехода в в Гожичках, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "разобраться с Украиной", сообщила Gazeta Wyborca.
"Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями", - гласила надпись.
Вскоре активист был задержан полицией, а баннер и флаг у него изъяли.
"Полиция и прокуратура принимают меры против его автора. Согласия на такую преступную деятельность не будет", - прокомментировал случившееся министр внутренних дел Польши Марчин Кервински в сети Х (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).
Ранее протестующие польские фермеры перекрыли железную дорогу, высыпав на рельсы из грузового вагона украинское зерно около пункта пропуска "Медика-Шегини". Они требуют ограничить импорт сельскохозяйственной продукции из соседней страны, в том числе зерна.