Кулеба рассказал об усталости украинцев от боевых действий

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что украинцы устали от боевых действий, но продолжают верить в его единство. Об этом министр сказал в интервью телеканалу CNN.

«Я думаю, что да, но люди устали. А чем сильнее вы устаете, тем более эмоциональными вы становитесь», — подчеркнул он в ответ на вопрос журналиста о том, остается ли украинский народ единым.

Кулеба считает, что Россия активизировала свои действия, потому что «чувствует» усталость украинцев. По его мнению, Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы Киев «получил артиллерийские снаряды, чтобы защитить ее». Министр также призвал отправлять больше вооружения на Украину.