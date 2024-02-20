В Эстонии обсудили возможность передачи Киеву активов РФ

Эстонские эксперты по внешней политике и безопасности обсудили возможность передачи Киеву замороженных в стране суверенных активов России, рассказал постпред республики при Евросоюзе Айво Орав. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, в Эстонии находятся замороженные российские активы на сумму около €38 млн.

«Если Эстония своими действиями покажет, что можно создать юридически безупречный механизм передачи конфискованных у России активов, то будет больше уверенности, что другие страны последуют этому примеру», — отметил Орав.

Дипломат пояснил, что в этом случае лидер любой страны сможет указать на Эстонию и заявить о наличии прецедента.