В МИД Южной Кореи отреагировали на подарок Путина Ким Чен Ыну

Правительство Южной Кореи мониторит ситуацию, связанную с развитием сотрудничества РФ и Северной Кореи, в том числе получение лидером КНДР Ким Чен Ыном машины Aurus в качестве подарка от российского президента. Об этом сообщает официальный представитель МИД Южной Кореи Им Су Сок, передает РИА Новости.

© kremlin.ru

Говоря о подарке, который преподнес Владимир Путин Ким Чен Ыну, Им Су Сок напомнил, что все страны-члены ООН должны соблюдать санкции Совета Безопасности ООН против Северной Кореи. За следованием условиям резолюции Совбеза другими государствами также следит правительство Южной Кореи, уточнил официальный представитель МИД.

"Мы продолжим в сотрудничестве с международным сообществом прикладывать постоянные дипломатические усилия для добросовестного выполнения резолюций СБ ООН", – подчеркнул он.

Им Су Сок напомнил, что в рамках резолюции Совбеза ООН нельзя совершать поставку, продажу или передачу любых транспортных средств, имеющих код 86–89 Гармонизированной системы описания и кодирования товаров.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о том, что лидер КНДР получил в подарок от Путина автомобиль российского производства. При этом подарок также получила сестра лидера КНДР Ким Е Чжон и секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон.