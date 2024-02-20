США хотят получить доступ к женщине, задержанной в России за помощь ВСУ

США хотят получить доступ к женщине, задержанной в Екатеринбурге за помощь ВСУ
Администрация США пытается получить консульский доступ к Ксении Хаваной (Карелина), арестованной в Екатеринбурге за госизмену. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он отметил, что Вашингтон не собирается предоставлять больше информации о Хаване.
Кроме того, Кирби посоветовал гражданам Соединенных Штатов покинуть территорию России.
«Если вы гражданин США, у вас есть американский паспорт и вы не ездили в Россию, но собираетесь поехать, то мы настоятельно рекомендуем вам не делать этого», — подытожил он.
Сотрудники ФСБ задержали жительницу Лос-Анджелеса, которая собирала деньги на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Женщина имеет двойное гражданство. В отношении задержанной возбуждено дело о госизмене. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.