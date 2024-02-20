$92.35-0.0699.56+0.07
Войти в почту

Bloomberg: G20 может отказаться от некоторых вопросов в заявлениях из-за разногласий

Страны Группы двадцати (G20) расходятся во мнениях относительно ближневосточного и украинского конфликтов, в связи с чем "двадцатка" может быть вынуждена исключить упоминание геополитических тем в совместных заявлениях, сообщает агентство Bloomberg.

Стало известно о разногласиях по украинскому конфликту среди членов G20
© globallookpress.com

Как указал один из источников агентства, удаление всех чувствительных политических тем из заявлений Группы двадцати может снизить значимость формата, но даст странам возможность достичь консенсуса по другим вопросам.

В преддверии встречи глав МИД стран G20 несколько государств, включая Бразилию и ЮАР, заявили, что хотят, чтобы в любом совместном заявлении Группы двадцати была отражена их позиция, согласна которой Израиль "совершает геноцид" в Газе. Отмечается, что предложенная формулировка была отвергнута несколькими странами, в том числе Германией и США.

Кирби прокомментировал бегство ВСУ из Авдеевки

Согласно источникам Bloomberg, Бразилия изучила стратегии, которые позволили бы не допустить, чтобы ближневосточный и украинский конфликты затмевали остальную повестку. В частности, предлагается выпустить одно заявление в конце председательства Бразилии в ноябре, а не после каждой министерской встречи.

Некоторые страны глобального Юга заявили, что Группа двадцати должна отказаться от любых упоминаний конфликтов, поскольку достижение консенсуса по этим вопросам кажется невозможным. Это может привести к тому, что будущие заявления G20 станут менее политические ориентированными, а группа сфокусируется на первоначальных целях - развитии экономического сотрудничества и укреплении финансовой устойчивости, сообщают источники Bloomberg.

Заседание глав внешнеполитических ведомств G20 пройдет в Рио-де-Жанейро с 21 по 22 февраля, в нем примет участие глава МИД России Сергей Лавров. Итоговый саммит G20 в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.

В мире
Сергей Лавров
МИД России