Хейли: Байден перевернул США с ног на голову

«Джо Байден перевернул нашу страну с ног на голову. Это ненормально, когда миллионы мигрантов незаконно пересекают нашу границу, а их даже не останавливают. Это ненормально, когда школы уделяют больше внимания гендерным местоимениям, чем чтению и математике. Стремительный рост цен и преступности — это ненормально. Войны в Европе и на Ближнем Востоке — это ненормально. И за это все несет ответственность Джо Байден», — считает Хейли.