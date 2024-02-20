Хейли: Байден перевернул США с ног на голову
Бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что президент страны Джо Байден «перевернул США с ног на голову». Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Хейли сделала во время своего выступления перед сторонниками в Гринвилле. Она также назвала действия президента Джо Байдена «ненормальными».
«Джо Байден перевернул нашу страну с ног на голову. Это ненормально, когда миллионы мигрантов незаконно пересекают нашу границу, а их даже не останавливают. Это ненормально, когда школы уделяют больше внимания гендерным местоимениям, чем чтению и математике. Стремительный рост цен и преступности — это ненормально. Войны в Европе и на Ближнем Востоке — это ненормально. И за это все несет ответственность Джо Байден», — считает Хейли.
Ранее пограничники в США назвали Байдена трусом.