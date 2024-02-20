Запад потребовал от Украины список целей на территории России

Запад потребовал от Киева предоставить список возможных целей на территории Российской Федерации. Кроме того, Украину призвали обосновать каждый пункт списка, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным источника, Запад связывает поставки Украине ракет повышенной дальности с эффективностью их практического применения.

Собеседник агентства отметил, что западные страны поставляют ВСУ вооружения и военную технику, это оружие применяется под контролем натовских специалистов.