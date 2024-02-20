Лукашенко рассказал, как не позволил уничтожить запасы мин

«Я не скажу, что великий стратег тогда был, но [я], как человек деревенский, с какой-то жадностью сказал: "Ребята, положите мины. Может, пригодятся ". И что? В современной войне без мин невозможно! Украинцы в результате контрнаступа своего попробовали атаковать и даже полосу минных заграждений не прошли. Мины сработали», — заявил он.