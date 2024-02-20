В Госдепе отметили роль Турции в организации переговоров по Украине

"На наш взгляд, то, что он говорит, не совпадает с тем, что он делает, а его заявления о том, что он заинтересован в переговорах, нацелены на поиск слабых мест в поддержке Украины и, в особенности, в поддержке военного ответа Украины", - сказала она.