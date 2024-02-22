Newsweek: В Техасе набирает обороты движение за независимость штата

В Техасе насчитывается десятки тысяч демократов, которые поддерживают независимость штата и его отделение от Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на президента Техасского националистского движения (TNM) Дэниела Меллера.

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На фоне продолжающейся борьбы властей Техаса с федеральным правительством за право обеспечивать безопасность границы с Мексикой Миллер стал высказываться более открыто. Его движение даже стали называть Тexit. После того как власти штата взяли границу под контроль, число столкновений с нелегальными мигрантами сократилось, однако проблема продолжает оставаться в центре внимания.

По информации издания, Миллер и его сторонники написали письмо губернатору Техаса Эбботу с просьбой созвать сессию законодательного собрания штата и «поставить техасский вопрос на голосование».

Позже они посетили офис губернатора и представили ему более 170 000 подписей. Эта процедура необходима для включения инициативы в бюллетень республиканских первичных выборов в штате. В материале говорится, что на данный момент петиция уже преодолела необходимый порог. Интересно, что в этот же день Эббот объявил о начале более широкой военной операции на мексиканской границе, передает RT.