Протестующие фермеры пригнали десятки тракторов в центр Афин

Греческие фермеры пригнали десятки тракторов на центральную афинскую площадь Синтагма, сообщает корреспондент ТАСС. Напротив парламента Греции состоится массовый митинг с требованиями возмещения ущерба от стихийных бедствий, предоставления не облагаемого налогом горючего для сельхозтехники, низкого тарифа на электроэнергию и субсидий на развитие производства.

Сначала фермеры на тракторах собрались в местечках Кастро (область Беотия) и Мегара (столичная область Аттика), оттуда несколькими колоннами в сопровождении машин полиции они отправились в Афины. Часть фермеров прибыли в столицу на арендованных автобусах. В порту Пирей с парома сошли аграрии с острова Крит, они тоже приехали в центр Афин. Из-за акции протеста движение транспорта в центре города перекрыто. В столице власти разрешили фермерам пробыть максимум 24 часа.

Ожидается, что всего в столицу прибудут более 60 автобусов с фермерами со всей страны, примерно 150 тракторов и сельскохозяйственных машин.

Фермеры на всеобщем собрании в городке Никея приняли решение приехать на тракторах в Афины и провести там 20 февраля общенациональный митинг, несмотря на состоявшуюся 13 февраля встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, на которой обсуждались требования протестующих. На встрече с фермерами премьер пообещал, что аграрии будут в течение 10 лет получать дешевую электроэнергию, также им будет предоставлено более раннее возмещение специального налога на потребление горючего для сельскохозяйственной техники. После встречи аграрии заявили, что правительство страны готово удовлетворить лишь часть их требований и они проведут акцию протеста в столице.

Фермеры ранее требовали от властей не облагаемое налогом горючее для сельхозтехники, низкий тариф на электроэнергию, субсидии на снабжение и корма для животных, отказ от внедрения новой сельскохозяйственной политики ЕС и проведение по ней переговоров, а также 100-процентную компенсацию утраченного дохода из-за природных бедствий и принятие мер для того, чтобы ввезенная из-за рубежа продукция не продавалась незаконно под видом греческой.