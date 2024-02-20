США анонсировали новые санкции против России

Соединенные Штаты введут против России санкции из-за смерти Алексея Навального (внесен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму), говорится в заявлении Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.

В администрации США заявили, что очередной пакет санкций планируется ввести в действие в пятницу, 23 февраля. Накануне Байден допустил, что США введут против РФ дополнительные санкции в связи со смертью Навального. Он отметил, что возмущен смертью блогера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления Запада относительно смерти Навального абсолютно недопустимыми. Он напомнил, что, что заключения судмедэкспертов еще нет.