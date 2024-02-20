США в СБ ООН заблокировали проект резолюции Алжира по Газе

Соединенные Штаты Америки (США) применили право вето в Совете Безопасности (СБ) ООН и заблокировали представленный Алжиром резолюции. об этом стало известно во вторник, 20 февраля.

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В проекте резолюции содержалось требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта, а также отвергалось насильственное перемещение гражданского населения Палестины. Среди прочего в резолюции подчеркивалась приверженность двухгосударственному решению палестинского вопроса.

Как стало известно, в поддержку документа проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай. В свою очередь Великобритания воздержалась. Таким образом США единственными выступили против резолюции, передает ТАСС.