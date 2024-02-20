США внесли двух россиян в санкционный список по киберпреступлениям

Кондратьева и Артура Сунгатова - в санкционный список по преступлениям в киберсфере. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Включение в стоп-лист предполагает замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

Ранее сообщалось, что гражданин России Владислав Клюшин, обвиненный в США в киберпреступлениях, может быть выдан России в рамках обмена заключенными между странами. В сентябре прошлого года он был приговорел судом в Бостоне к девяти годам тюрьмы. Учредителя IT-компании «М13» в США обвинили в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.