Блинкен попросил избегать в Госдепе «проблемных» слов «муж» и «жена»

Госсекретарь США Энтони Блинкен направил сотрудникам ведомства записку, в которой разъяснил правила общения и переписки. Он призвал работников избегать таких «проблемных» с точки зрения гендерной нейтральности терминов, как «мать», «отец», «муж» и «жена». Об этом пишет New York Post.

Блинкен пояснил, что следует использовать «гендерно-нейтральные формулировки, когда это возможно», чтобы «продемонстрировать уважение и избежать недоразумений».

По данным газеты, он также посоветовал сотрудникам указывать предпочтительные местоимения в электронных письмах и при представлении на собраниях.

По словам главы Госдепа, следует избегать таких широко используемых терминов, как «вы, ребята», «дамы и господа», «мать/отец», «сын/дочь» и «муж/жена».

Вместо них, заметил Блинкен, необходимо использовать такие слова, как «каждый», «люди», «вы все», «родитель», «ребенок», «супруга» или партнер.