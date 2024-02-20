Премьер-министр Грузии высказался о введении антироссийских санкций

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил возможность присоединения Тбилиси к санкциям против России . Также он отказался обсуждать "открытие второго фронта против Москвы ", очем Грузию неоднократно просили в Киеве . Российская газета

"Когда вопрос касается нашей политики в отношении санкций [против РФ], у нас очень четкая позиция. Мы не вводим санкции, и у нас очень твердые аргументы на этот счет", - заявил Кобахидзе на брифинге по итогам прошедшего в Брюсселе заседания Совета по ассоциации Грузия - ЕС. ТАСС