Макрон и Ван И условились содействовать достижению мира на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон и член политбюро ЦК КПК, глава МИД Китая Ван И, находящийся в Париже с визитом, условились способствовать достижению мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на администрацию французского лидера.
По данным AFP, в ходе дискуссии с французской стороны было высказано мнение "о значительной роли, которую может сыграть Китай в урегулировании конфликта на Украине". Собеседники "выразили намерение содействовать мирному урегулированию в духе международного права", уточняет агентство.