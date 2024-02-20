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AFP: Макрон и Ван И условились содействовать достижению мира на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон и член политбюро ЦК КПК, глава МИД Китая Ван И, находящийся в Париже с визитом, условились способствовать достижению мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на администрацию французского лидера.

Макрон и Ван И условились содействовать достижению мира на Украине
© globallookpress.com

По данным AFP, в ходе дискуссии с французской стороны было высказано мнение "о значительной роли, которую может сыграть Китай в урегулировании конфликта на Украине". Собеседники "выразили намерение содействовать мирному урегулированию в духе международного права", уточняет агентство.

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Эмманюэль Макрон
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Украина
Франция