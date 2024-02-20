ЕС требует от Грузии следовать внешней политике Брюсселя для вступления в ЕС

"Сегодня наша первая встреча после получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС <...>. Евросоюз - это сообщество, основанное на общих ценностях и принципах, которые стали особенно важны, поскольку мы живем в очень сложном и даже опасном геополитическом контексте. Мы приветствуем ваши стратегические усилия, мы приветствуем небольшое увеличение ориентации вашей (Грузии - при. ТАСС) внешней политики на внешнюю политику ЕС, но в ближайшие годы мы ожидаем значительно более высокого уровня ориентации вашей внешней политики [на внешнеполитический курс ЕС]", - сказал он.