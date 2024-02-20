На Украине раскритиковали власти страны за использование «имперского шрифта»

Украинские СМИ раскритиковали власти страны за применение шрифта «Ижица» на табличке офиса президента. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты напомнили, что этот шрифт был разработан в 1980-х годах Светланой Ермолаевой на основе рисунков наборного полуустава типографии Российской Императорской Академии наук конца XIX века.

По мнению сотрудников СМИ, использование его на табличках официальных учреждений несет «скрытые глубинные смыслы», продвигает «имперские нарративы».

Напомним, что шрифт «Ижица» был утвержден постановлением Верховной рады от 2001 года как единый шрифт для всех надписей: от маркировки на продуктах до табличек с названиями городов и сел.