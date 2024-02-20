Назван возможный срок запуска работы аэропорта в Киеве

Международный аэропорт Борисполь в Киеве может возобновить деятельность в течение трех недель в том случае, если получит разрешение на полеты. Возможный срок запуска работы авиагавани раскрыл украинский телеканал «Эспресо» в Telegram. Lenta.ru

"Аэропорт Борисполь может возобновить функционирование через три недели. Условие - разрешение на полеты. Пока там полностью пусто, нет пассажиров, есть только сотрудники аэропорта, которые продолжают работать над тем, чтобы аэропорт возобновил свое функционирование. Как говорят в руководстве, нужно три недели, чтобы полностью принимать и отправлять рейсы", - сообщил телеканал. ТАСС