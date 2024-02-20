Белоруссия обвинила Запад в причастности к терактам в России

«(Страны Запада. — RT) непосредственно участвуют в планировании и осуществлении террористических и диверсионных актов на территории России, в том числе доставляя исполнителей и средства террора транзитом через Беларусь», — заявил Тертель. RT на русском

Тертель проинформировал, что КГБ по поручению президента страны разработан и в настоящее время активно реализуется комплекс мер, направленный на глубокий мониторинг оперативной обстановки, складывающейся как вокруг, так и внутри Белоруссии. "Цель, которую мы перед собой ставим, - получение упреждающей информации о негативных процессах, способных перерасти в реальные угрозы национальной безопасности, выработка предложений по их нейтрализации", - отметил председатель КГБ Белоруссии. ТАСС