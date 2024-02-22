Фон дер Ляйен сообщила о приостановке переговоров о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия не ожидает, что до выборов в Европарламент в июне будет создана необходимая база для переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что вступление новой страны в Евросоюз должны одобрить все 27 стран — участниц объединения. В настоящее время Еврокомиссия работает над рамками по руководящим принципам переговоров с Украиной.

— Это займет некоторое время. Возможно, Евросоюз будет готов к началу лета, — заявила фон дер Ляйен, слова которой приводит «Коммерсант»Коммерсант>.

Агентство Reuters в декабре сообщило, что партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана представила в парламенте страны резолюцию против вступления Украины в Евросоюз.

До этого Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе.