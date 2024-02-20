Африканские лидеры попробуют убедить Зеленского начать переговоры

Лидеры семи африканских стран-участниц мирной инициативы по Украине намерены посетить с визитом Украину и Россию и убедить Владимира Зеленского в необходимости начать переговоры с Москвой , заявил посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетуку. RT на русском

"Зеленский подписал указ, который не позволяет ему вести переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Теперь Киеву предстоит разобраться, как быть с этим указом, - мне кажется, это исключительно вопрос риторики, - сказал дипломат. - Африканские лидеры будут работать над тем, как разрешить эту проблему. Поэтому следующий раунд переговоров начнется в Киеве. Главы государств приедут туда, чтобы донести позицию, озвученную Путиным в Петербурге, а затем отправятся в Россию и, надеюсь, смогут представить решение проблемы". ТАСС