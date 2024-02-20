Лукашенко рассказал о стратегии Запада в отношении России и Белоруссии

Стратегия западных стран состоит в нанесении глобального поражения Белоруссии и России, затем он намерен разобраться и с их территориями. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, передает БелТА.

«Вы понимаете, какой замес, какая бойня развернется на этих землях», — сказал он.

Глава Белоруссии подчеркнул, что так «формируются предпосылки для нового передела европейского континента».

По его словам, в Европе считают, что в результате конфликта на Украине должны произойти территориальные изменения.

»Польша имеет права на часть современной Белоруссии. А демократическая Белоруссия в качестве компенсации должна получить часть территории побежденной России. Вот и вся стратегия», — сказал Лукашенко.

По его словам, Запад стремится «нанести глобальное поражение Белоруссии и России и потом разобраться и с территориями, и прочим».