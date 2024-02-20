Польские фермеры высыпали два вагона кукурузы на границе с Украиной

Участники акции протеста аграриев в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском контрольном пункте в Медыке два вагона украинской кукурузы. Об этом со ссылкой на данные портала Magazyn Rolniczy пишет РИА Новости.

19 февраля польские фермеры перекрыли движение грузовиков на шести из девяти КПП на границе с Украиной. Также польские фермеры начали резать фуры и высыпать на дорогу украинскую пшеницу. Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал ЕС решить проблему дешевого украинского зерна, хлынувшего на польский рынок.

Сегодня стало известно, что польские фермеры высыпали на пути два вагона украинской кукурузы.

«Довольно нелегальных поставок с Украины», - скандировали протестующие.

Помимо Медыки, до вечера участники акции протеста также намерены блокировать подъезд к КПП в Дорохуске.

При этом в Польше из-за масштабных акций протеста заблокированы дороги и вдали от границы с Украиной, в частности проблемы с движением есть даже в центре Гданьска.