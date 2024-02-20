В Стамбуле задержали подозреваемых в передаче информации китайской разведке
В Стамбуле задержали шесть подозреваемых в сборе и передаче информации китайской разведке. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, выявить преступников удалось управлению по расследованию терроризма и организованной преступности генпрокуратуры Турции. Следователи выяснили, что семь человек собирали данные о выходцах из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая, а также некоторых общественных организациях, а после передавали их Китаю. На данный момент полиции удалось задержать шестерых подозреваемых, поиски еще одного продолжаются.
Напомним, что СУАР населен уйгурами — одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств в Китае. Большинство из них исповедуют ислам. По информации китайских властей, в регионе действуют различные сепаратистские группировки, которые связаны с международным террористическим подпольем. В Турции же проживает большая община уйгуров, отмечает издание.