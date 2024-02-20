WSJ: никто не хочет победы Украины

Обозреватель The Wall Street Journal Уильям МакГерн рассказал, что многие считают Джо Байдена и Дональда Трампа полными противоположностями по вопросу Украины. В действительности же Трамп выступает против пакета помощи Киеву, но и Байден не призывает к «полной победе» Украины.

Байден поддерживает законопроект Сената, предусматривающий выделение Киеву около 60 миллиардов долларов, в основном на военную помощь. Бывший президент Трамп против, и именно из-за его влияния на республиканцев в Палате представителей законопроект не удается принять.

«Но когда дело доходит до неспособности сформулировать стратегический аргумент, эти двое стоят друг друга. В результате споры по пакету военной помощи в основном велись из-за вопросов, не связанных с Украиной, таких как финансирование пограничной безопасности», - заявил МакГерн.

По его мнению, в итоге политика США «скатывается к стратегической непоследовательности».

МакГерн считает, что от Трампа на посту президента можно ожидать только коротких, разовых вмешательств за рубежом: к примеру, удара беспилотником по конкретной цели. Долгосрочные обязательства он считает расходами и вовлечением США в чужие проблемы.

Байден решил поддержать Украину после неудачного вывода войск из Афганистана, опасаясь лишиться влияния в еще одной важной стране. Но с тех пор он так и не предложил крепкую стратегию США по Украине.