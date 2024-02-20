В ООН признали право Киева возвращать беженцев призывного возраста

Украина имеет право требовать возвращения беженцев призывного возраста, такие действия не являются преследованием, а значит, может быть поднят вопрос об их статусе. Такое заявление сделал региональный директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев (УВКБ) в Европе Филипп Леклер, пишет РИА Новости.

Ранее эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон назвал трусами украинских мужчин, которые уехали в ЕС во время мобилизации, и призвал выслать их на Украину.

По словам Филиппа Леклера, Украина имеет полное право провести мобилизацию, она может касаться также и находящихся за рубежом беженцев призывного возраста.

«В этом случае будет открыт вопрос об их статусе и защите. Мобилизация их не является преследованием, и теоретически право на отказ от военной службы по соображениям совести все еще существует, даже если его трудно обеспечить», - пояснил представитель ООН.

Он подчеркнул, что закон о мобилизации, обсуждаемый в украинской Раде, является предметом активного обсуждения и среди беженцев в Европе.

В декабре 2023 года Владимир Зеленский сообщил, что украинский генералитет потребовал призвать в Вооруженные силы 500 тысяч человек. При этом правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект о мобилизации. Он предлагает отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы и обязать граждан регистрироваться в электронном кабинете призывника. Кроме того, документ снижал возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине. В результате его отправили на доработку.

В итоге Рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении7 февраля. Нормы о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и упрощении процедуры вручения повесток в нем остались.