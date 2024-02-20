Мадуро поддержал слова Лулы да Силвы о схожести действий Израиля и Третьего рейха

Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который сравнил операцию Израиля в секторе Газа с преступлениями нацистской Германии. Свою точку зрения лидер страны изложил в передаче "С Мадуро плюс".

"Гитлер был монстром, созданным западными элитами. Сегодня преступный военный аппарат Израиля имеет такое же финансирование. <...> Как сказал президент Лула да Силва, израильское правительство делает то же самое [с палестинским народом], что Гитлер сделал против еврейского народа", - отметил венесуэльский президент. Видео опубликовано в соцсетях лидера.

В своей речи Мадуро также призвал израильский народ "прекратить массовые убийства" и выразил надежду, что "человечество скоро придет туда и восстановит справедливость".

Президент Бразилии 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Гитлера в отношении евреев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал слова президента Бразилии "серьезными и постыдными" исообщил, что вместе с министром иностранных дел Исраэлем Кацем принял решение немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для "строгого представления".