Назван вероятный кандидат на должность «смотрящего» за Украиной

Комиссар Евросоюза (ЕС) по обороне, которым может стать генсек НАТО Йенс Столтенберг, будет «смотрящим» за Украиной, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире «России-24».

Гаврилов, отвечая на вопрос о том, что будет входить в обязанности комиссара по обороне, ответил, что он будет «смотрящим за Украиной», и предположил, что им станет генсек НАТО Йенс Столтенберг, который скоро покинет этот пост, передает ТАСС.

По словам дипломата, из Украины торопятся сделать невольницу, поэтому Столтенберг лучший кандидат на эту должность, кроме того, его надо куда-то пристроить.

Кроме того, Гаврилов заявил, что тон Запада по вопросу конфликта вокруг Украины снизится, когда российские войска будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и так далее.