В Польше призвали ЕС перенаправлять излишки украинского зерна в Африку

«Ситуация станет другой, если Евроком1иссия найдет около 4 миллиардов евро, чтобы убрать с рынка Европейского союза 20 миллионов тонн излишков [сельскохозяйственной продукции], которые хранятся на складах: пшеницу, кукурузу и репу», — отметил он, указав, что лишнюю продукцию можно вывезти в «голодающую Африку».