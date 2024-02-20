«Репортеры без границ» призвали США прекратить преследование Ассанжа

«Власти США все еще могут положить конец этой судебной трагедии через прекращение 13-летнего дела против Ассанжа и его бесконечного преследования. Никто не должен подвергаться подобному обращению за публикацию информации в интересах общественности», — говорится в заявлении одной из руководителей организации Ребекки Винсент.

Ассанж получил особую известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США, в 2010 году. Вашингтон не первый год настаивает на его экстрадиции из Великобритании, где вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы за публикацию секретной информации. В 2022 году британское МВД одобрило экстрадицию журналиста. На лето 2023 года Ассанж находится в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш и пытается оспорить решение Великобритании в судебном порядке.