Лукашенко высказался о вероятности третьей мировой войны

Опасения по поводу возможности начала третьей мировой войны не лишены оснований, так как растет количество «горячих точек», а весь мир «методично превращается в полигон глобального противостояния». Об этом заявил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет «Белта».

Ситуацию в мире глава Белоруссии проанализировал в ходе своего выступления на расширенном совещании с органами нацбезопасности. Он обратил внимание на то, что только за прошлый год были развязаны или продолжались более 25 военных конфликтов в разных регионах на разных континентах.

«Вы знаете, для чего. Чтобы расставить людей с оружием, обозначить зону своего влияния. То есть мир методично превращается в полигон глобального противостояния», - заметил Александр Лукашенко.

При этом, по его словам, сейчас нет стран, которые могли бы «чувствовать себя в абсолютной безопасности».

«Военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров решения вопросов. Как будто и не было миллионных потерь и ужасов Первой и Второй мировых войн. Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть», - уверен он.

Также Лукашенко обратил внимание на то, что в непосредственной близости от границ Белоруссии и России размещены около 32 тысяч военнослужащих объединенных вооруженных сил НАТО и США.