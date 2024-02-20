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Американские пограничники назвали Байдена трусом

Президента США Джо Байдена в грубой форме обвинили в бездействии на фоне обострения миграционного кризиса на южных границах страны. Обвинения прозвучали в сообщении Национального совета по пограничному патрулированию, которое цитирует Fox News.

«Вы создали это. Вы поощряли это. Вы способствовали этому. Это все ваше», — указали на официальной странице совета в социальной сети X. Представители пограничной службы также призвали американского президента «не убегать от проблемы» и не быть «трусом».

Сообщение пограничников появилось после отказа сенаторов Конгресса США увязать защиту границ с помощью Украине, поэтому решение миграционной проблемы так и не было найдено. Джо Байден в свою очередь обвинил конгрессменов, что именно они «связывают ему руки» в данном вопросе.

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Ранее миграционную политику администрации Байдена раскритиковал Илон Маск. Он подчеркнул, что вместо охраны границ многие штаты «расстилают красную дорожку» для нелегальных мигрантов.

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