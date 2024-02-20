Лукашенко рассказал, почему продолжается конфликт на Украине

Бенефициары конфликта на Украине получают колоссальные дивиденды и по этой причине не хотят его останавливать, тем более внутри чужого для них народа. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на совещании с руководством госорганов по национальной безопасности.