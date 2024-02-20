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Лукашенко: Бенефициарам конфликта на Украине не нужно его прекращение

Бенефициары конфликта на Украине получают колоссальные дивиденды и по этой причине не хотят его останавливать, тем более внутри чужого для них народа. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на совещании с руководством госорганов по национальной безопасности.

Лукашенко рассказал, почему продолжается конфликт на Украине
© Российская газета

"Слишком высоки ставки, да и доходы баснословные. Цена одного натовского 155-миллиметрового артиллерийского снаряда, например, выросла с начала войны на Украине в четыре раза - с 2 000 до 8 000 евро", - отметил белорусский лидер, которого цитирует агентство БЕЛТА.

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Ранее Лукашенко заявил, что возможность дипломатического решения глобального конфликта является исключительно иллюзорной.

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