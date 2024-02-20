Глава МИД Литвы призвал честно говорить, что дела на Украине идут плохо

Западные государства должны открыто говорить, что дела у Украины идут не очень хорошо. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью телеканалу CNN. Газета.Ru
"Те, у кого есть возможность говорить открыто, должны поднять красный флаг и сказать: дела идут не очень хорошо", - сказал он. По его словам, если Запад не привлечет внимание к Киеву, как это было " в начале 2023 года и в конце 2022-го", "ситуация может стать еще хуже". ТАСС
Кроме того, Ландсбергис посетовал, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов и вынуждены отступать, а Европа сталкивается с проблемами, испытывающие пятую статью Североатлантического альянса на прочность. runews24.ru