Глава МИД Литвы призвал честно говорить, что дела на Украине идут плохо

Западные государства должны открыто говорить, что дела у Украины идут не очень хорошо. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью телеканалу CNN. Газета.Ru

"Те, у кого есть возможность говорить открыто, должны поднять красный флаг и сказать: дела идут не очень хорошо", - сказал он. По его словам, если Запад не привлечет внимание к Киеву, как это было " в начале 2023 года и в конце 2022-го", "ситуация может стать еще хуже". ТАСС