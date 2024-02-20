Украине следовало заключить мирное соглашение с Россией еще год назад. Об этом в соцсети X заявил американский бизнесмен Илон Маск.

Маск ответил на публикацию одного из пользователей, который призвал стороны прекратить огонь и начать мирные переговоры.

«Да. Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено еще год назад», — написал предприниматель.

Он добавил, что каждый день позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) выглядят все слабее.