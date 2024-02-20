Американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность, что мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта необходимо было заключить ещё год назад.

Таким образом Маск отреагировал в соцсети X (бывший Twitter) на публикацию с призывом прекратить огонь и начать мирные переговоры между Россией и Украиной.

«Да. Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено ещё год назад», — написал предприниматель.

Маск добавил, что позиции Вооружённых сил Украины с каждым днём становятся всё слабее.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта.

Он также отметил, что Россия и после применения военных средств на Украине пыталась завершить украинский конфликт мирным путём.