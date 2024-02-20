Киев рискует остаться разделенным надвое из-за мостов

Мосты в Киеве могут рухнуть в любой момент из-за продолжительного нахождения в аварийном состоянии и отсутствия надлежащего ремонта. Таким мнением с украинскими СМИ поделился экс-советник мэра украинской столицы и глава общественной организации «Офис трансформации» Максим Бахматов.

«Мост Метро — аварийный, мост Патона — аварийный. Уровень аварийности – пятый, и ими нельзя пользоваться. Если вы едете по этим мостам — внимание, они могут упасть. Это формальное сообщение от технических экспертов», — заявил Бахматов.

Эксперт добавил, что украинский совет нацбезопасности и обороны (СНБО) вместе с минвосстановления провел исследование ключевых киевских коммуникаций и выяснил, что до 90% мостов в Киеве находятся в аварийном состоянии, причем уровень этой аварийности либо высокий, либо самый высокий.

До этого в Киеве рассказали о сроках ремонта аварийного участка метро.