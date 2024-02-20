Евросоюз продлил действие антироссийских санкций

Европейский союз продлил действие санкций против РФ на год, до 24 февраля 2025 года. Такое решение опубликовано во вторник в официальном журнале ЕС.

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Решение вступит в силу на следующий день после публикации в журнале Евросоюза.

Напомним, согласование очередного, 13-го пакета мер ЕС в отношении России стартовало 14 февраля. Ожидается, что после начального этапа обсуждения постпреды стран-членов союза согласуют санкции и введут их в действие к 24 февраля. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что новые санкции затронут ряд физлиц и организаций из РФ. СМИ сообщали, что также может быть ограничено перемещение российских дипломатов только той страной, в которой они аккредитованы.

Bloomberg со ссылкой на документы ЕС сообщил о намерении Евросоюза ввести ограничения в отношении 55 компаний и 60 физических лиц, связанных, по версии Брюсселя, с производством и поставкой оружия, технологий и электроники.