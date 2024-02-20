Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия «побеждает Запад на поле боя», а ее экономика растет, несмотря на санкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир программы «С Мадуро +».

Мадуро считает, что Украину «довели» до конфликта с Россией страны НАТО и, в частности, США, но в итоге этот кризис стал «невыносимым» для самих американцев.

«Россия сегодня более сильная в экономическом плане, Россия сегодня побеждает на поле боя, наносит поражение Западу на поле боя», - подчеркнул глава Венесуэлы.

В конце февраля 2022 года Мадуро выразил поддержку президенту России Владимира Путину.

Мадуро тогда называл Украину «практически колонией США и Европы» и заявлял, что Россия станет «еще более единой».

В начале марта Мадуро заявил, что «твердо поддерживает» российскую спецоперацию.