Украинские власти считают блокировку границы польскими фермерами «издевательством» и политическим решением, но, несмотря на это, выступают за совместные решения и поиск выхода вместе с Варшавой. Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил, что происходящее на границе с Польшей «нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное». Он подчеркнул, что через польскую границу проходит всего пять процентов украинского сельскохозяйственного экспорта.

«Так что на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике», - отметил Зеленский.

Он призвал к «простой и понятной справедливости». По словам Зеленского, для украинских военных под Купянском новости с польской границы «выглядят просто издевательски».

«Нужны совместные решения, рациональные решения, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Решения наши с поляками прежде всего и всех тех в Европе, кого беспокоит судьба Европы», - заключил Зеленский.

В 2023 году Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия временно запрещали импорт украинских зерновых и другой продукции. Польские власти рассказывали, что лишь за первые четыре месяца 2023 года в страну ввезли в 600 раз больше украинской пшеницы, чем годом ранее, что привело к сбою на рынке и потерям для польских фермеров.

В конце 2023-го польские дальнобойщики блокировали границу с Украиной, требуя ввести коммерческие разрешения для украинских компаний на перевозку грузов (кроме гуманитарной помощи и поставок для ВСУ), а также приостановить действие лицензий для компаний, созданных после февраля 2022 года.

Польские водители недовольны, что украинские перевозчики, не подчиняющиеся европейским стандартам, могут предложить более дешевые услуги.