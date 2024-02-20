Пока вы спали: подарок Путина для Ким Чем Ына и обстрел Донецка

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Глава британского МИД впервые за 30 лет посетил Фолклендские острова

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл на Фолклендские (Мальвинские) острова, сообщает ТАСС.

Это первый визит главы британского МИД на архипелаг за 30 лет. 19 февраля дипломат встретился с представителями местных властей и возложил цветы к мемориалу британским военнослужащим, погибшим в ходе Фолклендской войны.

В преддверие визита министр указал, что, пока острова хотят оставаться «частью британской семьи, вопрос об их суверенитете не будет подлежать обсуждению».

В ДНР сообщили о выпущенных ВСУ 20 ракетах из РСЗО по району в Донецке

Украинская армия выпустила ракеты из реактивной системы залпового огня по Донецку, сообщает ТАСС.

Обстрелу подвергся Куйбышевский район.

Всего было выпущено 20 ракет из РСЗО. Информации о последствиях обстрела нет.

В Брянской области силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник

Система противовоздушной обороны России поразила в Брянской области беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы региона Александра Богомаза.

Он заявил о пресечении попытки противника совершить террористическую атаку с помощью беспилотника.

Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

На Украине женщин могут привлечь к допризывной подготовке

Украинское правительство планирует привлекать женщин к допризывной подготовке, сообщает ТАСС со ссылкой на «Судебно-юридическую газету».

В новом законопроекте о мобилизации закреплены нормы о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность.

Другие украинки могут встать на учет по желанию. Нововведением станет возможность призыва состоящих на воинском учете женщин или привлечение их к работам по обеспечению обороны в добровольном порядке.

Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

Лидер России подарил главе Северной Кореи Ким Чен Ыну автомобиль российского производства, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Марка и модель машины не указываются.

Подарок для Ким Чен Ына получили 18 февраля его сестра, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, а также секретарь ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон. Ким Ё Чжон заявила, что этот подарок указывает на особые дружеские отношения между лидерами двух стран. Она передала благодарность Путину.