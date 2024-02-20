Ким Чен Ын получил подарок от Путина

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от российского коллеги Владимира Путина автомобиль производства России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

«Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин», — сказано в сообщении.

Подарок 18 февраля от Москвы получили секретарь центрального комитета Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон и замглавы отдела ЦК партии, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. Она заявила, что этот подарок говорит об особых дружеских отношениях, установленных между лидерами двух стран и передала Путину благодарность Ким Чен Ына.

В сентябре 2023 года во время визита лидера Северной Кореи в Россию президент РФ продемонстрировал ему Aurus.

Тем временем, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес передал привет Владимиру Путину. Это было сделано через министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.