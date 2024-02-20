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Ким Чен Ын получил в подарок от Путина российский автомобиль

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от российского коллеги Владимира Путина автомобиль производства России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Ким Чен Ын получил подарок от Путина
© ТАСС

«Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин», — сказано в сообщении.

Подарок 18 февраля от Москвы получили секретарь центрального комитета Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон и замглавы отдела ЦК партии, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. Она заявила, что этот подарок говорит об особых дружеских отношениях, установленных между лидерами двух стран и передала Путину благодарность Ким Чен Ына.

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В сентябре 2023 года во время визита лидера Северной Кореи в Россию президент РФ продемонстрировал ему Aurus.

Тем временем, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес передал привет Владимиру Путину. Это было сделано через министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Мы обменялись мнениями об активизации двусторонних отношений по вопросам, представляющим взаимный интерес, и по актуальным вопросам международной повестки дня», — указал глава государства.

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